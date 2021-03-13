В Великобритании пройдёт акция памяти жертв коронавируса

https://static.news.ru/photo/5cde4396-840b-11eb-84bc-96000091f725_660.jpg Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Великобритании почтят память более 125 тысяч умерших от COVID-19 соотечественников минутой молчания.

Инициативу выдвинула сеть хосписов имени Марии Кюри, 13 марта её поддержал британский премьер-министр Борис Джонсон.

Для нашей страны этот год был невероятно сложным. Мои мысли сейчас со всеми теми, кто потерял любимых и не смог отдать им дань памяти так, как хотел бы (из-за коронавирусных ограничений. — NEWS.ru). Сейчас, когда мы одерживаем новые победы в борьбе с вирусом, я хочу поблагодарить людей за все те жертвы, на которые им по-прежнему приходится идти, и выразить надежду на то, что они смогут встретиться со своими близкими, — приводит заявление Джонсона ТАСС.

Британцы выйдут на пороги домов со свечами или фонариками вечером 23 марта — в годовщину объявления первого локдауна. В память об умерших в церквях по всей стране будут звонить колокола. К этой дате приурочат благотворительные мероприятия и публичные выступления знаменитых людей.

За время пандемии в Великобритании, по данным местного Минздрава, от коронавирусной инфекции скончались 125,3 тысячи человек, что является антирекордом для Европы. Национальная статистическая служба Соединённого Королевства, используя другую методику подсчёта, оценивает количество погибших в 145 тысяч.

Процесс вакцинации от коронавируса в Великобритании может быть успешно завершён на два месяца раньше планируемого срока, писал NEWS.ru. Так считают аналитики из компании Airfinity.