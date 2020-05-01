В Великобритании от последствий коронавируса умерли более 27 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/f361b28c-8bda-11ea-955a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vickie Flores/Global Look Press

Число умерших от коронавирусной инфекции в Великобритании превысило 27,5 тысячи человек. Об этом заявил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.

У 177 454 человек анализ на заражение коронавирусом оказался положительным. Это на 6201 человека больше, чем днём ранее. 15 111 человек в настоящий момент находятся в больницах страны с коронавирусом и 27 510 человек, к сожалению, умерли, — заявил министр.

По его словам, за последние сутки увеличилось число летальных случаев на 739, днём ранее умерли 674 человека.

Министр рассказал, что за прошедшие сутки медики провели больше 120 тысяч тестов, ежедневно в стране тестируют 100 тысяч человек. За несколько недель были развёрнуты три крупных лаборатории для обработки образцов.

Власти Великобритании ввели в стране карантин с 23 марта, в настоящее время неизвестно, когда он будет снят. В стране прошёл пик коронавирусной инфекции, но правительство считает, что поспешное снятие ограничений может привести ко второй волне эпидемии. Окончательное решение власти примут 7 мая.

NEWS.ru писал, что в Великобритании и Франции выявлены случаи странного воспалительного синдрома у детей на фоне пандемии. Он может приводить к тяжёлому состоянию, вплоть до реанимации.