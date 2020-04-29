Великобритания прошла пик заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/134d810e-8b02-11ea-bf29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Famous/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что страна прошло пик заболеваемости новым коронавирусом.

Я могу объявить, что мы прошли пик. Мы на спуске, — отметил политик на первом своем пресс-брифинге после того, как он вылечился от COVID-19.

Он пообещал на следующей недели представить подробный план восстановления экономики. При этом речи об отмене или ослаблении карантинных мер не идёт, передаёт РИА Новости.

Ранее Джонсон назвал пандемию коронавируса крупнейшим испытанием для страны со времён Второй мировой войны. Он призвал граждан проявить терпение из-за карантинных ограничений. Джонсон считает, что власти наблюдают перелом в ситуации с COVID-19.

Как писал NEWS.ru, британские власти приняли решение оставить ещё на полгода закрытыми салоны красоты, парикмахерские и студии маникюра. Учёные, консультировавшие правительство, считают, что работа с клиентами в период пандемии не может быть безопасной.