В Европе выявлены случаи странного синдрома у детей на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/d5acf97a-8a88-11ea-b352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейские врачи столкнулись со странным воспалительным синдромом. Он стал проявляться у детей на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что это системное заболевание, которое может привести к тяжёлому состоянию, вплоть до реанимации. На данный момент медики не знают связан ли синдром с коронавирусом, сообщает «МедикФорум».

Врачи отметили сходство синдрома с болезнью Кавасаки. Она атакует слизистые и лимфатические узлы. У пациентов появляется сыпь, конъюнктивит, аллергические реакции, трещины и шелушение на коже, рвота, боли в животе и другие симптомы.

Случаи заболевания выявлены в Великобритании и Франции. Глава Минздрава Франции Оливье Веран сообщил о 15 детях, у которых проявился синдром.

До этого в Великобритании были госпитализированы дети с таким же воспалительным синдромом, многим из них потребовался перевод в реанимацию. Отмечается, что показатели анализа крови у таких пациентов были схожи с показателями при тяжёлом течение коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru ранее.