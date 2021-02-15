В Великобритании обнаружили «тревожную» мутацию коронавируса

https://static.news.ru/photo/e1dd3f9c-6bbc-11ea-acc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

В Великобритании выявлен ещё один штамм коронавируса. Он получил наименование В1525. Об этом сообщили в Эдинбургского университете.

По данным издания Guardian, этот вариант обнаружен при помощи секвенирования генома образцов вируса. Он обитает в десяти странах, включая Великобританию. Так, выявлено не менее 32 случаев заражения данным типом коронавируса.

Также 35 случаев заболевания выявлены в Дании, 12 — в Нигерии, семь — в США, пять — во Франции, а также не менее пяти случаев в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Учёные сообщают, что новый штамм обладает потенциально тревожным набором мутаций. В частности, обнаруженная мутация Е484К делает вирус, как считают специалисты, более устойчивым к антителам.

В декабре 2020 года в Великобритании была обнаружена новая мутация SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. По имеющимся данным, она распространяется на 56–70% быстрее исходного варианта вируса, она также на 30% смертельнее.

Британский штамм зарегистрирован не менее чем в 80 странах мира, включая Россию.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Великобритании не планируют вводить в стране специальные документы для тех, кто прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.