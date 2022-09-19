В Турции задержали россиянина, забившего отца молотком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Турецкая полиция задержала россиянина Дмитрия Степанова, который набросился на своих родителей с молотком. В результате нападения отец нападавшего скончался, а его мать находится в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Для его поимки был сформирован спецотряд.

Подозреваемый, который из Манавгата (где было совершено преступление. — NEWS.ru) отправился в Анталью, был задержан во время прогулки у торгового центра, — говорится в сообщении.

В ходе расследования, проведенного оперативно-разыскной группой, было установлено, что у убийцы были психологические проблемы.

По данным агентства IHA, в 2015 году мужчина также с молотком напал на своего друга.

Ранее Степанов признался в убийстве отца и матери, совершенном в пятизвездочном отеле в Анталье. В видеообращении молодой человек рассказал, что мечтал расправиться с отцом с детства, поскольку тот его избивал.

Ранее воспитанник футбольного клуба «Рубин» из Казани 21-летний Антон Адаричев убил собственного отца из-за спортивных ставок. Также в ходе инцидента ранения получила мать футболиста.