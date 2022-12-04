В Турции взорвался жилой дом на границе с Сирией В турецком городе Шанлыурфа взорвался жилой дом, есть пострадавшие

Фото: Turkiye Ajansi

В результате взрыва в шестиэтажном жилом доме в турецком городе Шанлыурфа пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщает Anadolu с места происшествия. Причины взрыва не называются. На месте работают полицейские, пожарные, медики и газовая служба.

Инцидент произошел утром 4 декабря в районе Акчакале в городе Шанлыурфа, который находится на границе с Сирией. По данным полиции, взрыв произошел в квартире на первом этаже. В результате происшествия жилые помещения на этом этаже были разрушены. По мнению главы Акчакале Мехмета Ялчинкая, взрыв не был преднамеренным.

Мы не думаем, что имеет место террористический акт. Это может быть взрыв, вызванный технической конструкцией любого здания здесь. <...> Слава богу, обошлось без человеческих жертв. Угрозы жизни для раненых нет. Они были переведены в ожоговое отделение. На данный момент мы держим ситуацию под контролем, — поделился чиновник.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, заявив, что в политике не бывает «вечных обид и недовольства». О том, что встреча может состояться в РФ при посредничестве российского лидера Владимира Путина, сообщил колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. По его мнению, это может произойти до президентских выборов в Турции, которые намечены на 18 июня 2023 года.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. При этом Эрдоган сообщил, что не обсуждал воздушную операцию на севере Сирии и Ирака с российским лидером Владимиром Путиным или с президентом США Джо Байденом.