В Турции опровергли сообщения о поставках кассетных боеприпасов Киеву Администрация Эрдогана: публикации о передаче кассетных боеприпасов Киеву являются дезинформацией

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Сообщения о поставках кассетных боеприпасов Киеву из Турции являются дезинформацией, подрывающей усилия Анкары по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации турецкого президента. Ранее газета Foreign Policy, ссылаясь на анонимных представителей ЕС и США, написала о продолжающихся с ноября поставках кассетных боеприпасов, которые были разработаны в США.

Вы просите от нас комментировать дезинформацию. Разве вы не видите, что Турция — единственная страна, которая работает для установления мира? Президент (Реджеп Тайип. — NEWS.ru) Эрдоган — единственный лидер, который может говорить с обоими лидерами, которому доверяют. Такая информация служит интересам тех, кто хочет подорвать наши усилия по мирному урегулированию, — высказался собеседник агентства.

Ранее CNN со ссылкой на американских и украинских официальных лиц сообщил, что администрация президента США получила запрос от украинских властей на поставку ВСУ кассетных боеприпасов, которые запрещены более чем в 100 странах. По данным телеканала, Вашингтон не одобрил сделку, но и не отказал официально Киеву. По информации журналистов, этот запрос рассматривался несколько месяцев.

Позже советник Вооруженных сил Украины Дэн Райс пояснил, что Украина просит кассетные боеприпасы для сдерживания сотни тысяч военнослужащих, которые мобилизуются на границе с Белоруссией. По его словам, Киев не верит, что в Белоруссии проходят учения, и убежден, что в скором времени у украино-белорусской границы соберутся сотни тысячи солдат.