В трех украинских городах прогремели взрывы Взрывы раздались в Харькове, Полтаве и Кременчуге

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Взрывы прогремели в Кременчуге и Полтаве, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Там отметили, что в Харькове и Харьковской области тоже слышны серии взрывов. Местные власти информацию не комментировали.

Харьковщина, мониторы сообщают о взрывах <...> Кременчуг — взрывы <...> Харьков, снова взрыв <...> Полтава, мониторы сообщают о взрыве, — заявили авторы Telegram-канала издания.

Перед этим в одиннадцати областях Украины была объявлена воздушная тревога, говорилось в данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно сообщению ведомства, сигнал прозвучал также в Киеве.

Накануне вечером взрывы прогремели в Кропивницком (ранее — Кировоград), который находится в центральной части Украины. Местные власти воздержались от комментариев. Также отмечается, что в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях страны объявлена воздушная тревога.

Пресс-служба Министерства энергетики Украины ранее сообщала, что энергетические объекты «Укрэнерго» и «Кировоградоблэнерго» получили повреждения в результате взрывов в Кропивницком. Без электроснабжения остались не только бытовые потребители, но и железная дорога. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала видео с места происшествия.

Ночью 24 января взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги звучали в Харьковской, Киевской, Черкасской и Николаевской областях.