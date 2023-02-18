В ТЦ в Париже возникла массовая паника после сообщений о стрельбе В ТЦ «Четыре сезона» в Париже возникла массовая паника из-за гибели мужчины

Фото: Соцсети

В торговом центре «Четыре сезона» в парижском районе Дефанс возникла массовая паника после того, как мужчина спрыгнул с высокого этажа и погиб, сообщает BFMTV. Посетители ТЦ могли спутать звук падения с выстрелом. В полиции предполагают, что гибель мужчины не имела криминального характера.

Массовая паника началась в торговом центре «Четыре сезона» в районе Дефанс во второй половине дня в субботу. Согласно источникам в полиции, мужчина спрыгнул с высокого этажа, его падение спровоцировало шум, из-за чего в толпе началась паника, — говорится в сообщении.

Ряд пользователей писали в Twitter, что в здании ТЦ раздавались выстрелы, однако эта информация оказалась ложной.

Глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщил, что на месте ЧП проводится полицейская операция.

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