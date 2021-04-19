В суд ФРГ подали иск против соратников Кадырова за преследование геев

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Правозащитники подали иск в суд ФРГ против пятерых приближённых главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с сообщениями о преследованиях геев в республике.

Как пишет The Guardian, в документах фигурируют имена спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, зампреда правительства Абузайда Висмурадова и экс-главы полиции города Аргун Аюба Катаева. Фамилии двух других ответчиков не сообщаются.

German NGO files legal case against Chechen officials over anti-gay purges https://t.co/zRn8CUXCmT — The Guardian (@guardian) April 18, 2021

Авторы исков обвинили военных и власти Чечни в незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и принуждении к убийству как минимум 150 человек из-за их сексуальной ориентации с февраля 2017 года.

По данным издания, в числе заявителей значатся Европейский центр конституционных прав и прав человека и «Российская ЛГБТ-сеть» (организация —оператор сети — благотворительный фонд социально-правовой помощи «Сфера», внесённый в список ино-агентов).

О преследованиях геев в Чечне стало известно весной 2017 года. Российские власти отрицают эту информацию, а глава республики Рамзан Кадыров вообще заявляет, что в регионе нет представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Сумевшие выбраться из Чечни жители-геи утверждают, что их запугивают через соцсети. Особую тревогу у правозащитников вызывает большая чеченская диаспора в Европе.

Ранее британский журналист Джеймс Лонгман снял репортаж о преследовании геев в Чечне. Во время визита в республику он посетил тюрьму, где, предположительно, держали и пытали гомосексуалистов, а также пообщался с главой МВД региона Апти Алаудиновым.