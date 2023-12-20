В США заявили о готовности Зеленского к переговорам с Россией NYT: Зеленский готов к переговорам с Россией на условиях Украины

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на прошедшей 19 декабря пресс-конференции отбросил сомнения относительно перспектив ВСУ на поле боя, заявил обозреватель газеты The New York Times Эндрю Э. Крамер. По его мнению, украинский лидер готов начать переговоры с Москвой, хотя и на условиях Киева.

Президент Владимир Зеленский отбросил сомнения относительно перспектив Украины на поле боя и поддержки ее союзников, заявив журналистам во вторник, что его страна не проигрывает войну и готова вести переговоры с Россией, но только на ее собственных условиях, — отметил Крамер.

Вместе с тем журналист обратил внимание, что Киев рассчитывает заручиться международной поддержкой относительно своей «формулы мира» из 10 пунктов. Крамер выразил мнение, что усилия украинских властей выглядят отчасти как попытка парировать российскую дипломатическую работу среди развивающихся стран, а отчасти — как позиционирование для переговоров.

Накануне Зеленский заявил, что вопрос переговоров Киева и Москвы в настоящий момент неактуален. По его словам, сейчас более важна работа над общей позицией Киева и 50 государств по «формуле мира». После того как она будет сформулирована, Москва сможет с ней ознакомиться, подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, что цели спецоперации неизменны. Зеленский счел, что это указывает на незаинтересованность РФ в мире.