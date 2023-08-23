В США дали Украине шесть недель на активное контранаступление NYT: США предупредили ВСУ о грядущей паузе в контрнаступлении из-за дождей

Фото: МО Украины

Официальные лица США заявили, что у Вооруженных сил Украины есть от месяца до шести недель, прежде чем контрнаступление придется поставить на паузу из-за начала проливных дождей, сообщает The New York Times. Аналитики также полагают, что ударные силы страны могут выдохнуться к середине или концу сентября.

Американские официальные лица заявили, что у Украины есть еще от месяца до шести недель, прежде чем дождливые условия вынудят сделать паузу в контрнаступлении, — говорится в материале.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон был в курсе подготовки российских мощных оборонительных рубежей перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Он также отметил, что существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идет о военном конфликте.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия в результате контрнаступления «растает». По его словам, украинские военнослужащие в основном сдаются из-за большого числа раненых, а командиры принимают решение сложить оружие, желая сохранить жизнь солдатам. Журналист Джексон Хинкл подчеркнул, что Украина рискует потерять большие территории в случае, если в стране будут продолжаться боевые действия. Урегулировать конфликт, по его словам, может только Москва.