В Совфеде прокомментировали запрет георгиевских ленточек в Латвии

https://static.news.ru/photo/b1143138-01ab-11eb-bf1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев объяснил, почему власти Латвии приняли законопроект, запрещающий использование георгиевской ленточки на территории страны.

По его словам, латвийские граждане таким образом пытаются забыть позор своего государства. При этом он напомнил, что власти Латвии руководствуются тем, что эта символика якобы напоминает о России с ее якобы экспансией на Украине и тоталитарной идеологией в отношении республик, входивших когда-то в состав Советского Союза, передаёт издание «ПолитЭксперт».

Мне кажется, что георгиевская ленточка мозолит глаза тем, кто не хотел бы вспоминать ту, позорную часть истории самой Латвии, — заявил Косачев.

Законопроект, подразумевающий запрет на использование георгиевской ленточки в стране, был принят Сеймом Латвии в первом чтении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что украинские пограничники задержали на границе с Россией женщину, которая везла сувениры с российской символикой, в частности георгиевские ленточки и заготовки к ним.