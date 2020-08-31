На Украине задержали женщину с георгиевскими ленточками

https://static.news.ru/photo/51b09c40-eb94-11ea-8251-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские пограничники задержали на границе с Россией женщину, которая везла сувениры с российской символикой, в частности георгиевские ленточки и заготовки к ним. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошёл в пункт пропуска «Гоптовка» на украинско-российской границе. Продукция была найдена у женщины 1985 года рождения. Отмечается, что она занимается изготовлением и продажей изделий ручной работы.

Во время осмотра чемодана женщины пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможенной службы обнаружили георгиевские ленточки, значки «9 Мая», ленты с триколором РФ и заготовки к ним в количестве около 1 тысячи штук, — говорится в сообщении пограничников.

При этом в пресс-службе добавили, что задержанная отказалась объяснить, зачем везла эту продукцию. Отмечается, что, по мнению оперативников, женщина, возможно, причастна к пропаганде коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины. Задержанную и изъятые предметы передали представителям Национальной полиции.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Украины оштрафовали украинца за ношение георгиевской ленточки. Также были выписаны штрафы тем, кто нарушил самоизоляцию. Однако вопреки действующим в стране ограничениям многие жители Киева принесли цветы к Могиле Неизвестного солдата, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.