В Швейцарии произошло крушение самолета, есть жертвы Три человека погибли в результате крушения самолета в Швейцарии

Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крушение самолета произошло в Швейцарии недалеко от города Пон-де-Мартель у французской границы. В результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию кантона Невшатель.

Известно, что самолет упал рядом с деревней Ла-Комб-Дернье. Внутри находились пилот и двое пассажиров — все они погибли.

Полицейские отметили, что авария произошла в труднодоступном месте, в результате работа спасателей осложнилась. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате крушения самолета близ побережья Флориды в США. По данным полицейского управления города Венис, сначала были обнаружены тела двух мужчин 60 и 64 лет. В дальнейшем водолазы нашли тела двух женщин 57 и 68 лет, а также обломки легкомоторного самолета Piper PA-32.

Также стало известно, что легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee потерпел крушение в поселке Усть-Кулом в Республике Коми. По информации СМИ, летательный аппарат задел провода при взлете. На борту самолета находилось два человека, оба выжили, пилот получил травмы.