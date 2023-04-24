В Швейцарии оценили идею МИД России перенести штаб-квартиру ООН МИД Швейцарии ответил на предложение МИД России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву

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Перед принятием решений о модификации международных институтов необходимо тщательно разработать и оценить результативность таких мер, заявила представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти в интервью РБК. Таким образом она отреагировала на идею директора департамента международных организаций российского МИД Петра Ильичева о перемещении штаб-квартиры ООН в Женеву или Вену.

Черезетти отметила, что Швейцария поддерживает мощную и действенную многостороннюю систему, в которой Женева занимает ключевую позицию наряду с Нью-Йорком, Веной, Найроби и другими городами, где размещены офисы ООН. В то же время при принятии решений о переменах наиболее важным является эффективное функционирование данной системы, считает представитель министерства.

23 апреля стало известно, что США отказались выдать визы российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что это решение показало цену заявлений Вашингтона о защите свободы слова. Он добавил, что Москва это не забудет и не простит.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия во время своего председательства в Совете Безопасности ООН будет честным брокером. Дипломат отметил, что попытки спровоцировать Москву обречены на провал, а из-за начала председательства России «ее недруги и злопыхатели оказались посрамлены».