В Швеции признали ошибочным отказ вводить карантин из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/c9d24cda-a59b-11ea-a3f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press

Смертность от коронавируса в Швеции оказалась для властей страны неожиданно высокой. По мнению главного эпидемиолога королевства Андерса Тегнелла, гибель людей могло предотвратить введение некоторых дополнительных мер.

В то же время он назвал неправильным применение всех ограничений сразу, как это было сделано в других государствах. Тегнелл пояснил, что в таком случае невозможно понять, какие именно меры действенные, а какие — бесполезные.

Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная всё, что мы знаем сейчас, тогда, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир, — сказал эпидемиолог в интервью Sveriges Radio.

В королевстве зафиксировано примерно 38 тысяч случаев заражения коронавирусом. Как ранее писал NEWS.ru, страна в середине мая вышла на первое место по смертности от COVID-19 в Европе на единицу населения. Там было зарегистрировано 6,4 случая смерти на миллион человек.

В мире на сегодняшний день более 6,3 млн инфицированных COVID-19. Свыше 380 тысяч погибли и более 2,7 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 432,2 тысячи случаев заражения. Выздоровели 195,5 тысячи человек, 5,2 тысячи умерли.