https://static.news.ru/photo/3d76419a-48f5-11ea-9f87-fa163e074e61_660.jpg Фото: svt.se

Около 130 человек оказались заблокированы в шахте Гарпенберг на севере Швеции.

Об этом сообщает издание Aftobladet со ссылкой на владельца шахты компанию Boliden. По её данным, причиной послужил пожар на глубине 852 метра под землей.

Мы действуем согласно инструкции, все сотрудники находятся в укрытии, на месте работают спасательные службы, — заявили в компании.

Сейчас шахта задымлена. По некоторым данным, из-за его вдыхания пострадал один человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что шахта с нелегальными рабочими обрушилась в Венесуэле. Спасатели и пожарные извлекли из-под завалов тела трёх молодых людей, на глубине остались другие рабочие.