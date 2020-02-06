Около 130 человек оказались заблокированы в шахте Гарпенберг на севере Швеции.
Об этом сообщает издание
Мы действуем согласно инструкции, все сотрудники находятся в укрытии, на месте работают спасательные службы, — заявили в компании.
Сейчас шахта задымлена. По некоторым данным, из-за его вдыхания пострадал один человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что шахта с нелегальными рабочими обрушилась в Венесуэле. Спасатели и пожарные извлекли из-под завалов тела трёх молодых людей, на глубине остались другие рабочие.
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