В Шотландии введут пропаганду трансгендеров среди младшеклассников

Министр образования Шотландии Ширли-Энн Сомервилл ввела новые учебные стандарты в школах, теперь младшеклассники смогут менять имена и знакомиться с вопросом трансгендерности в рамках школьной программы. Об этом сообщает Daily Mail.

Правительство страны выпустило буклет с рекомендациями сотрудникам школ и дошкольных учреждений. Отныне родителям не рекомендуется сообщать, если их дети захотят сменить имя с мужского на женское или наоборот. Данным правом может воспользоваться любой школьник и даже ребёнок четырёх лет.

Министр образования Шотландии заявила о необходимости просвещать детей о трансгендерности, чтобы создать обстановку терпимости в школах. Эта задача будет реализована через специальные книги-пособия. Из новых учебных материалов младшеклассники узнают о существовании такого явления, как трансгендер.

В этом руководстве описывается, как школы могут поддерживать трансгендерных молодых людей, обеспечивая при этом полное уважение прав всех учеников, — заявила Сомервилл.

В феврале трансгендерам официально разрешили нести службу в рядах Вооружённых сил США. Глава Белого Джо Байден распорядился внести изменения в устав армии. В годы правления Дональда Трампа сменившим пол в войска путь был закрыт и военнослужащим было запрещено принимать гормональные препараты. Нынешнее правительство Соединённых Штатов сочло это неприемлемым.