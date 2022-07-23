В Сети сообщили об обстреле объектов ВСУ в Одессе

Фото: Министерство обороны РФ

По военным объектам Вооруженных сил Украины в Одессе были нанесены удары, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. По его данным, снаряды попали в том числе по порту города.

Серия прилетов по Одессе. Не менее 5 взрывов. Также поступает информация о поражении объекта в районе одесского порта, — написал Котенок.

Минобороны России пока не подтвердило информацию.

Ранее МО РФ сообщило об уничтожении высокоточными ракетами большой дальности склада оружия на одном из промышленных предприятий в Одессе. На нем хранились противокорабельные ракеты Harpoon, которые Киеву передали страны — члены НАТО.