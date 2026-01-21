В Сети появилось видео, как прохожие отбили мобилизованного у военкомов

Прохожие отбили мобилизованного у сотрудников ТЦК в украинском городе Черновцы. Видео с инцидентом опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как сразу несколько военкомов тащили парня по снегу — они пытались запихнуть его в автомобиль. Прохожие вступились за мобилизованного и вырвали в самый последний момент.

Ранее украинские силовики похитили пономаря Свято-Успенского кафедрального собора канонической УПЦ около его собственного дома. О его задержании и примененном к пономарю насилию рассказал митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир. Местонахождение мужчины неизвестно.

Также в Ивано-Франковской области разоблачили схему нелегальной переправки мужчин за границу, которую организовали сотрудники ТЦК. По версии следствия, двое сержантов одного из районных ТЦК предложили 44-летнему мужчине довезти его до румынской границы.

До этого во Львове был введен специальный план «Перехват» после стрельбы по сотрудникам ТЦК. Инцидент произошел в пригородном поселке Рудно. Неизвестные из другой машины несколько раз выстрелили в микроавтобус ТЦК и сумели скрыться. В результате оперативных действий силовиков на выезде из города образовались серьезные пробки.