В Сети появилось видео инцидента с российским траулером в Норвегии

В Сети опубликовано видео опрокидывания российского траулера «Мелкарт» на судоремонтной верфи в Норвегии. Инцидент произошёл вечером 24 марта при спуске корабля на воду в городе Киркенес.
На кадрах, опубликованных Пятым каналом, видно, как судно длиной более 50 метров
Как писал NEWS.ru, корабль находился на ремонте на верфи «Кимек», где часто ремонтируются российские суда. Он опрокинулся во время спуска на воду из-за того, что был несбалансирован: трюмы были пусты, а верхняя часть судна оказалась загруженной.
Экипаж траулера состоял из 26 человек, в момент инцидента на борту находились восемь из них. Никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются причины инцидента. По информации местных властей, данных о загрязнении акватории нет. Ситуацию отслеживают местные экстренные службы. Для предупреждения разлива топлива в воде были установлены боновые заграждения.