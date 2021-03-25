В Сети появилось видео инцидента с российским траулером в Норвегии

https://static.news.ru/photo/ed7ccf42-8d77-11eb-9d36-96000091f725_660.jpg Фото: private/nrk.no

В Сети опубликовано видео опрокидывания российского траулера «Мелкарт» на судоремонтной верфи в Норвегии. Инцидент произошёл вечером 24 марта при спуске корабля на воду в городе Киркенес.

На кадрах, опубликованных Пятым каналом, видно, как судно длиной более 50 метров лежит на боку возле причала судоремонтной верфи, продолжая при этом медленно погружаться в воду.

Как писал NEWS.ru, корабль находился на ремонте на верфи «Кимек», где часто ремонтируются российские суда. Он опрокинулся во время спуска на воду из-за того, что был несбалансирован: трюмы были пусты, а верхняя часть судна оказалась загруженной.

Экипаж траулера состоял из 26 человек, в момент инцидента на борту находились восемь из них. Никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются причины инцидента. По информации местных властей, данных о загрязнении акватории нет. Ситуацию отслеживают местные экстренные службы. Для предупреждения разлива топлива в воде были установлены боновые заграждения.