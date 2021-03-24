В Норвегии российский траулер опрокинулся при спуске на воду

https://static.news.ru/photo/6e24800e-8d3c-11eb-89d7-96000091f725_660.jpg Фото: nrk.no

Российский траулер «Мелкарт» опрокинулся при спуске на воду на судоремонтной верфи в норвежском Киркенесе. Об этом сообщает местная телекомпания NRK.

Уточняется, что экипаж судна состоял из 26 человек, в момент инцидента на борту находились восемь из них. Никто не пострадал.

Полиция проводит проверку касательно экипажа. Похоже, с людьми всё в порядке, — сообщили в местных правоохранительных органах.

Корабль находился на ремонте на верфи «Кимек», где часто ремонтируются российские суда. Он опрокинулся во время спуска на воду из-за того, что был не сбалансирован: трюмы были пусты, а верхняя часть судна оказалась загруженной.

Теперь главная проблема, которую пытаются определить местные экстренные службы, заключается в том, произошло ли загрязнение акватории. В воде установлены боновые заграждения, вокруг корабля плавает мусор. Но о признаках загрязнения пока не сообщается.

Как ранее писал NEWS.ru, блокировка южной части Суэцкого канала привела к тому, что в танкерах застряла российская нефть на $160 млн. Пробка из более чем 100 судов образовалась после того, как в ночь на 24 марта сел на мель сверхбольшой контейнеровоз Ever Given.