В Сербии выразили надежду на скорый визит Путина

https://static.news.ru/photo/ea6c7c3a-83f4-11eb-ab6e-96000091f725_660.jpg Никола Селакович Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Сербия намерена придерживаться дальнейшего развития политических отношений с Россией, основанных на традиционной дружбе и близости двух стран. Об этом заявил глава МИД страны Никола Селакович, выразив надежду, что Сербию с визитом в скором времени посетит президент РФ Владимир Путин.

В субботу, 13 марта, Селакович встретился с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко, краткие итоги встречи подведены на сайте сербской дипмиссии. Селакович подчеркнул важность стратегического партнёрства с Россией и готовность углубить сотрудничество во всех областях.

Селакович выразил удовлетворение текущей интенсивностью и непрерывностью встреч на самом высоком уровне, выразив надежду, что визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Сербию состоится в ближайшее время, — говорится в сообщении.

Сербский министр иностранных дел также выразил благодарность России за твёрдую и последовательную позицию территориальной целостности Сербии и усилия страны по решению вопросу Косово и Метохии мирным и дипломатическим путём. Селакович отметил важность стратегического взаимодействия с РФ, обратив внимание, что Россия является одним из наиболее важных экономических партнёров Сербии.

Министр коснулся и вопроса борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он обратил внимание на усилия, которые Россия предприняла, чтобы сделать вакцину «Спутник V» доступной для граждан Сербии.

Ранее министр, отвечающий в кабмине Сербии за технологии и инновации, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с РФ Ненад Попович заявил, что информационная кампания против вакцины «Спутник V» и других российских препаратов от COVID-19 обречена на крах. Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты вместе с союзниками готовятся к масштабной информационной кампании против российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».