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Европа

В Сербии пообещали не поддерживать санкции против России

09:47, 11 октября 2021
В Сербии пообещали не поддерживать санкции против России Александр Вулин Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сербия будет строго соблюдать военный нейтралитет и не вступит в НАТО. Об этом заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин, слова которого приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что пока государством руководит президент Александр Вучич, страна никогда не поддержит санкции в отношении РФ или антироссийскую истерию.

История показала, что каждая русофобия является и сербофобией. Ещё ни разу не было, чтобы кто-то напал на Россию и не напал на Сербию, — сказал Вулин.

Ранее Вучич попросил российского лидера Владимира Путина продавать газ его стране по минимальной в Европе цене. Также по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сербский президент выразил уверенность, что максимально выгодная цена у Сербии и будет. Он добавил, что говорить уверенно о договорённости с РФ ему позволяет хорошее знание Путина как человека.

Он также отметил, что спасением для страны в условиях энергетического кризиса стало строительство газопровода «Балканский поток».

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