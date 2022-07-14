В Сербии опасаются конфликта, большего чем на Украине Вучич назвал конфликт на Украине противостоянием России и Запада

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Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил об опасениях из-за рисков более крупного конфликта, чем текущий на Украине, который из-за противостояния Запада с Россией стал «почти мировым». В эфире TV Pink он пообещал сделать всё, чтобы строить будущее в мире.

Вучич добавил, что в настоящее время «весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией».

Больше всего меня пугает война в мире. Боюсь, что будет намного более тяжёлый конфликт, чем этот сейчас. Надеюсь, его не будет на Балканах. Сделаем всё, чтобы сохранить сербский народ в Сербии и все другие народы, чтобы в мире строить будущее, — подчеркнул сербский президент.

Он указал на хорошие отношения, которые Белград поддерживает с Москвой и Пекином на пути к ЕС. Однако такая политика переживает тяжёлый период. Вучич также назвал себя президентом Сербии, а не «российским» или «американским» человеком.

Ранее стало известно, что Александр Вучич заявил: ряд стран Евросоюза находятся в состоянии конфликта с Россией, снабжая Украину оружием. И эти же государства негативно настроены в отношении Сербии. Их не волнуют аргументы Белграда, касающиеся санкций и сотрудничества с Россией, отметил сербский лидер.