В СБУ рассказали о местонахождении Медведчука и Козака

https://static.news.ru/photo/4aae15d0-b27c-11eb-b588-96000091f725_660.jpg Фото: Служба безпеки України/facebook.com

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не уезжал с территории Украины, но его местоположение не установлено. Об этом заявил глава СБУ Игорь Баканов. Его слова приводит РИА Новости.

Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение. Но по нашей информации, он находится в Украине, поскольку въехал на территорию страны, мне кажется, 8 мая этого года и пока со страны не выезжал, — рассказал Баканов.

По его словам, Тарас Козак уехал на отдых в Россию, он не планирует возвращаться на Украину. Баканов отметил, что Медведчук якобы передал своему соратнику секретные данные о скрытом военном подразделении вооружённых сил Украины. Это будто бы произошло в августе 2020 года.

Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, и, скорее всего, находится там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооружённых сил Украины, его личный состав и боевую подготовку, — сообщил глава СБУ, его слова приводит Радио Sputnik.

Ранее депутат Рады Илья Кива заявил, что Медведчук не планирует покидать Украину, несмотря на обвинения в госизмене.

11 мая силовики приехали к дому Медведчука в Киеве на улице Монтажников для проведения обысков, но не нашли политика. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждает, что обыски проходят по делу «о добыче газа в Крыму».

В партии ОПЗЖ считают противозаконными предъявленные обвинения. Политики заявили, что «карательная машина полицейского государства» пошла на новые беззаконные действия.

25 марта СБУ начала расследование в отношении общественной организации «Украинский выбор», которую ранее возглавлял Медведчук. Её членов подозревают в содействии вхождения Крыма в состав России в 2014 году. Также утверждается, что члены организации преследовали украинских активистов, их обвиняют в захвате административных зданий, а также в участии в деятельности организации «Самооборона Крыма».