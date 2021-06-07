В СБУ отреагировали на разоблачение украинского агента в России

https://static.news.ru/photo/c14b09dc-c78f-11eb-a711-96000091f725_660.jpg Фото: SecurSerUkraine/facebook.com

Все заявления ФСБ РФ о задержании украинского агента на территории России следует рассматривать сквозь призму ведения гибридной войны, частью которой является распространение фейковых сведений, а также проведение информационных спецопераций. Об этом заявил спикер СБУ Артём Дегтяренко. Его слова передаёт «Украинская правда».

Ранее в Сети появилась видеозапись задержания агента украинских спецслужб. Его остановили на улице, надели наручники и увезли в ФСБ, где зачитали приговор. На вопрос чекистов, всё ли ему понятно, задержанный ответил: «Абсолютно».

В СБУ опровергли информацию, согласно которой в РФ задержали украинского агента. Дегтяренко призвал относиться скептически к любым сведениям подобного рода.

СБУ осуществляет свою деятельность и обеспечивает государственную безопасность непосредственно на территории Украины. И одна из наших задач — выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся, — заявил спикер службы.

Агент украинских спецслужб Алексей Семеняка, задержанный ФСБ и выдворенный из России, был сотрудником организации RIPE Network Coordination Centre. В ней он работает с 2016 года и занимает пост директора по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии. В ФСБ рассказали, что Служба безопасности Украины пыталась стереть информацию с гаджетов агента, но операция российских силовиков помешала этому. Теперь украинцу запрещено въезжать на территорию России сроком на 25 лет. Шпион покинул страну 3 июня.