В Риге задержан депутат ЕП на митинге против сноса памятника Освободителям Депутат Европарламента Жданок задержана в Риге из-за участия в митинге против сноса мемориала Освободителям

Татьяна Жданок / Фото Sputnik/РИА Новости

Депутат Европарламента Татьяна Жданок была задержана в Риге из-за участия в митинге против сноса мемориала Освободителям, сообщила партия «Русский союз Латвии» в соцсетях. В объединении отметили, что рижская полиция задержала ещё двух представителей РСЛ.

В Риге полиция задержала троих представителей нашей партии, которые держали плакаты, предупреждающие людей о том, что этот митинг запрещен властями города, — сообщили в партии.

13 мая Рижская дума одобрила снос памятника советским воинам в парке Победы. В ближайшее время должны начаться подготовительные работы по демонтажу монумента.

В Риге 9 и 10 мая местные жители устраивали памятные акции у памятника Освободителям. В ответ местные власти распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные у монумента, а позже закрыли к нему доступ.

В ночь на 11 мая жители столицы вернулись к памятнику, зажгли свечи в память о погибших советских солдатах, а также исполнили песни военных лет. Впоследствии в Латвии завели 23 дела на людей, пришедших в эти дни к монументу.

12 мая сейм Латвии разрешил снос монумента Освободителям Риги в рамках приостановки действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Инициаторы принятия законопроекта заявили, что образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.