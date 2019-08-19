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Представитель партии «Честь служить Риге» Олег Буров стал новым мэром столицы Латвии. За его кандидатуру проголосовали 35 из 60 депутатов городского парламента в ходе внеочередного заседания.

Соперник Бурова, глава фракции «Для развития Латвии» Виестурс Зепс получил поддержку 12 парламентариев.

При этом до голосования партии «Согласие» и «Честь служить Риге» подписали коалиционное соглашение и договорились о поддержке Олега Бурова в качестве нового мэра Риги.

Ранее лидер «Согласия», мэр Риги Нил Ушаков, представляющий интересы русскоязычных жителей страны стал депутатом Европарламента и официально подал в отставку с должности столичного градоначальника, которую занимал почти 10 лет.

При этом в самой партии произошёл раскол, в результате которого из фракции, а после и из партии были исключены вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов, которые сразу же создали отдельную фракцию независимых депутатов, разрушив правящую коалицию, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал о том, что бывший мэр Риги, а ныне депутат Европарламента Нил Ушаков удивлён своему статусу подозреваемого, который ему присвоило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Причиной уголовного производства, по его словам, стало то, что в его рабочем кабинете «было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков». Речь идёт, отметил Ушаков, о «картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон».