Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Турции

Фото: yeniyasamgazetesi3.com

Четыре человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом, которое произошло на юго-востоке Турции в Байканском районе Сиирта. Еще шесть человек получили ранения, сообщает газета Milliyet. По информации издания, водитель не справился с управлением и въехал в частокол. На месте работают бригады спасателей, медиков и пожарных.

В результате ДТП с микроавтобусом в Байканском районе Сиирта [юго-восток Турции] четыре человека погибли и шесть человек получили ранения, — сказано в сообщении.

В источнике уточнили, что раненые были доставлены в местный учебно-исследовательский госпиталь.

Ранее на Кубани водитель рейсового микроавтобуса не справился с управлением и врезался в дерево. Как сообщили в региональной прокуратуре, погибли четыре человека, еще 15 граждан пострадали.