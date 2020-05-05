В реке Десне уровень воды упал до векового минимума

https://static.news.ru/photo/c1603cf2-8eb6-11ea-a205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergiy Klymenko/ Sergiy Klymenko CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Уровень воды в реке Десне снизился до исторического минимума за последние 140 лет. Об этом сообщил глава Черниговской области Украины Андрей Прокопенко.

По его словам, высота водного потока — всего 145 сантиметров. Нормальным средним уровнем считается 680 сантиметров.

Прокопенко высказал опасения, что летом в случае недостаточного количества осадков и высокой температуры воздуха уровень Десны может снизиться до критического. При негативном сценарии развития событий, по прогнозу специалистов, это будет до 50-70 сантиметров, передаёт ТАСС.

При этом Десна — самый длинный приток Днепра. Соответственно, проблема может оказаться более глобальной.

Глава обладминистрации заверил, что пока удается поддерживать водный баланс в регионе для обеспечения питьевого водоснабжения и сельскохозяйственных нужд. Однако ситуацию с «аномальным обезвоживанием водоёмов», подчеркнул он, усугубляют проблемы с документацией в мелиоративных системах, которые ранее принадлежали колхозам, а в дальнейшем должны были быть переданы в коммунальную собственность.

Ещё одной причиной водного кризиса в регионе он назвал стихийное разорение лугов и пастбищ при проведении хозяйственной деятельности в прибрежных зонах.

Ранее в Канаде, как писал NEWS.ru, более 12 тысяч человек покинули свои дома из-за разлива рек Атабаска и Клируотер.