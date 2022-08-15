В Раде сообщили о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста Депутат Рады Гончаренко сообщил о переговорах с Уоллесом об уничтожении Крымского моста

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста. По его словам, тема обсуждалась в июне на саммите НАТО, сообщает РИА Новости.

Гончаренко отреагировал на выступление по российскому телевидению эксперта Игоря Коротченко, заявившего, что план нанесения ударов по объекту составляется при личном участии британского Минобороны.

Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста ещё в июне, — признал депутат.

Гончаренко продемонстрировал снимки с переговоров, на которых также присутствует премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее стало известно, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 июля заявил: Украина может атаковать Крымский мост. По его словам, на этот шаг в Киеве решатся, когда появится первая возможность. Советник уточнил, что Крымский мост построен «в территориальных водах Украины».