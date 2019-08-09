https://static.news.ru/photo/dc07aa71-72e7-4307-bca3-ce5be5403d88_660.jpg Верховная рада Фото: Wikipedia

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США. Об этом заявил депутат украинского парламента Александр Онищенко.

Я думаю, Зеленскому надо выстраивать отношения и с Россией, и с Западом. Ему надо держать нейтральную позицию, чтобы экономическая ситуация на Украине только улучшалась, — сказал он на телеканале « 112 Украина ».

По словам Онищенко, Зеленский должен «делать всё, чтобы на Украине было хорошо», и придерживаться проукраинской позиции. Только так главе государства удастся вывести страну из сложной экономической ситуации, подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин назвал президента США Дональда Трампа главным руководителем Зеленского, писал News.ru. Депутат также отметил, что до встречи с главой Белого дома президентство Зеленского будет считаться «неполноценным».