https://static.news.ru/photo/03a5b294-b416-11e9-ab56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин назвал главного руководителя президента Украины Владимира Зеленского.

Он выразил уверенность в том, что украинский лидер должен как можно скорее провести встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом, так как до этого политические силы на Украине не будут воспринимать его всерьёз.

То есть он встретится с самым большим начальником, — подчеркнул Волошин в эфире телеканала «112 Украина».

Он подчеркнул, что сам факт встречи с Трампом станет для Зеленского «стилизацией его власти», как и для экс-президента Украины Петра Порошенко в своё время.

Ранее News.ru писал о том, что лидер США Дональд Трамп не смог узнать главу Украины Владимира Зеленского по фамилии. На вопрос журналиста о том, когда Трамп пригласит к себе коллегу, американский лидер ответил вопросом на вопрос: «О ком вы говорите?». После этого представитель СМИ уточнил, что Зеленский — это нынешний президент Украины.