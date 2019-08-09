Президент США Дональд Трамп не смог узнать главу Украины Владимира Зеленского по фамилии.
На вопрос журналиста о том, когда Трамп пригласит к себе коллегу, американский лидер ответил вопросом на вопрос: «О ком вы говорите?»
После этого представитель СМИ уточнил, что Зеленский — это нынешний президент Украины. Следующим был вопрос о том, какие отношения сложатся у президентов России и Украины, на что Трамп ответил: «Зеленский — очень разумный парень, и он хочет видеть мир на Украине. Думаю, он приедет очень скоро».
Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп ушёл в десятидневный отпуск, который он проведёт в своём гольф-клубе в Нью-Джерси.