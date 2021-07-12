В Раде остались шокированы поведением Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не оправдал ожиданий своих избирателей и полностью нарушил предвыборные обещания. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

По словам Кузьмина, цинизм всей этой истории заключается в том, что граждане голосовали за Зеленского в надежде, что тот изменит политику своего предшественника Петра Порошенко. Однако всё вышло с точностью до наоборот.

Мы верили в то, что он окончит войну на Донбассе, он прекратит насильственную украинизацию, снизит тарифы. Ну, в общем, всё то, о чём мы все мечтали все пять лет правления Порошенко, нам обещал Зеленский. Придя к власти, Зеленский повторил полностью политику Порошенко и повторяет его путь, более того, он его усиливает и позволяет себе вещи, о которых даже Порошенко не мечтал, — написал депутат.

В частности, Кузьмин указал на санкции, которые ввёл СНБО против интернет-издания «Страна.UA», депутата Андрея Деркача и Анатолия Шария и членов его семьи. По словам депутата, это «дикость».

В общем, происходит что-то невообразимое. Представить, что в демократической стране, которой принято было считать Украину, может быть такое, никто не мог, — пишет он.

Кузьмин считает, что граждане Украины стали свидетелями «уничтожения и удушения» свободы слова и превращения власти Владимира Зеленского в диктатуру.