https://static.news.ru/photo/2b0382e6-ca67-11e9-8a0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков попросил депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина, заговорившего на русском, придерживаться регламента и перейти на украинский язык.

Волошин, выступая 29 августа на заседании украинского парламента, на русском языке сказал, что депутаты все очень разные. Он сравнил их с людьми, говорящими на разных языках и посещающими разные церкви.

Давайте придерживаться регламента, Олег, — цитирует спикера Рады портал ukraina.ru .

Коллеги Волошина освистали депутата за русскую речь в украинском парламенте.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы» Нестор Шуфрич заявил, что не считает русский язык иностранным. По его мнению, парламентарии могут говорить на любом удобном для них языке. Он отметил, что законодатели могут выступать не только на украинском, если об этом заранее предупреждён секретариат, который должен подготовить перевод.