В приграничных областях Украины объявлена воздушная тревога На Украине объявили воздушную тревогу в двух регионах, граничащих с Брянской областью

Фото: Elena Mayorova/ Global Look Press

На Украине объявили воздушную тревогу в Сумской и Черниговской областях, граничащих с Брянской областью, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Отмечается, что она связана она со взлетом российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50У.

Воздушная тревога была объявлена в двух регионах одновременно в 12:35 мск. Через шесть минут воздушную тревогу также объявили в Полтавской области.

26 февраля белорусское оппозиционное движение BYPOL сообщило в своем Telegram о серии взрывов на военном аэродроме Мачулищи, расположенном в 12 км от Минска. По данным канала, на данном аэродроме базировался российский военно-транспортный, а также самолет ДРЛО А-50У.

2 марта глава региона Александр Богомаз сообщил, что украинские диверсанты пробрались на территорию Брянской области и обстреляли в Любечане Климовского района движущийся автомобиль. В результате атаки погиб один человек, пострадала 10-летняя девочка.