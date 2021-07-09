В правительстве Украины рассказали, когда страна вступит в НАТО

Украина вступит в НАТО, когда станет равноправным партнёром для Альянса. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил вице-премьер правительства страны Алексей Резников.

По словам Резникова, конкретные сроки вступления в ЕС и НАТО не имеют значения — важен статус.

Не имеет значения — завтра мы зайдём в ЕС, послезавтра мы зайдём в НАТО, — мы зайдём ровно тогда, когда будем равными партнёрами и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам будет важен, — сказал вице-премьер.

В 2014 году Верховная рада Украины внесла изменения в законодательство, отказавшись от внеблокового статуса. В 2019 году в конституцию страны были внесены изменения, которые закрепили курс на вступление в ЕС и НАТО.

Ранее полковник США предрёк НАТО развал в ходе войны с Россией и Китаем.