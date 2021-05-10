В Португалии вынесли приговор полицейским, забившим украинца до смерти

https://static.news.ru/photo/f3270902-c6f9-11ea-a90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

К тюремному заключению приговорены трое полицейских миграционной службы Португалии, забившие насмерть гражданина Украины. Об этом сообщает издание Journal de Noticias.

По приговору Центрального уголовного суда Лиссабона двое обвиняемых — Дуарте Лажа и Луиш Силва — получили по девять лет тюрьмы, Бруно Соуза — семь лет.

Судья пришёл к выводу, что смерть украинца стала прямым следствием действий подсудимых, хотя в их намерения убийство не входило.

«Они действовали с целью бить и причинять боль, чтобы жертва была спокойна и не мешала работе миграционного центра, не заботясь о последствиях», — говорится в решении суда.

Защита намерена обжаловать приговор.

Инцидент произошёл в марте 2020 года. Украинский мигрант Игорь Хоменюк умер в следственном изоляторе аэропорта Лиссабона. Перед эти он был задержан в связи с отсутствием визы, его намеревались депортировать.

В гибели Хоменюка обвинили трёх сотрудников Службы по делам иностранцев и границам (SEF). Как установило следствие, украинец был избит, ему сломали рёбра, это привело к асфиксии и смерти. При этом миграционные службы заявили о несчастном случае.

В ходе суда были оставлены в силе обвинения в преступлении против физической неприкосновенности, повлекших смерть при отягчающих обстоятельствах. Сами подсудимые свою вину не признали.