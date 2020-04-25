В Португалии число заразившихся COVID-19 превысило 23,3 тыс. человек

https://static.news.ru/photo/e9eebcb8-86f8-11ea-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Orlando Almeida/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество инфицированных коронавирусом увеличилось в Португалии за сутки на 595 — до 23 392 человек. Об этом 25 апреля сообщили в Главном управлении здравоохранения республики.

По данным ведомства, число летальных случаев в стране за день выросло с 854 до 880. За время распространения COVID-19 выздоровели свыше 1,2 тыс. человек, уточняет ТАСС.

Наибольшее число заразившихся выявлено на севере страны.

Ранее NEWS.ru писал, что Испания и Португалия, где смертность от коронавируса намного отличается от других стран, назвали её причины. Это географическое положение, считают в Лиссабоне. Испания ввела карантин, когда число заболевших превысило шесть тысяч человек. На день раньше это сделала и Португалия.

На тот момент в стране было около 100 заболевших инфекцией. Португалии быстро удалось взять под контроль ситуацию, так как у страны всего одна соседка — Испания. При этом госпитализировали в стране только тяжело больных, большинство же пациентов лечились на дому. Эти меры позволили не перегрузить систему здравоохранения.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.