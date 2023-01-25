Лауреат Нобелевской премии заявил об уникальном шансе разобраться с Россией Экс-президент Польши Валенса заявил об уникальном шансе для немцев и поляков разобраться с РФ

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Лех Валенса

У Польши и Германии есть уникальная историческая возможность разобраться с Россией и Китаем, заявил польский экс-президент Лех Валенса, пишет Fakt. По словам лауреата Нобелевской премии мира, двум странам важно не упустить этот шанс, так как больше его уже не будет.

Немцам нужно объяснять, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, знаем это особенно хорошо, и поэтому у нас есть шанс при жизни этого поколения разобраться с Россией. У нас больше не будет такого шанса, — заявил он.

Ранее Валенса предложил сократить численность населения России в два раза. Он заявил, что укротить Москву можно лишь двумя способами: совершить государственный переворот с полной сменой власти или сократить население страны до 50 млн человек. На текущий момент в России проживает более 144 млн человек.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывание Валенсы рассуждениями в стиле маньяка Андрея Чикатило. Дипломат провела параллель между серийным убийцей и экс-главой Польши, рассказав о том, что Чикатило мечтал «жить как в Польше».