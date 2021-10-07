В Польше заявили об «ударе по Москве», который обогатит россиян

Возможная реализация планов председателя правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу позволит ему нанести этим «удар по Москве». Однако он способен привести только к обогащению бизнесменов из России, сообщает Gazeta Wyborcza.

Издание отмечает , что сейчас единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом России, и создание канала в обход Балтийского пролива станет для Качиньского «символом окончательного преодоления зависимости от Москвы»,

Согласно патетичным тезисам партийной пропаганды, канал на Балтийской косе станет нанесённым по России ударом. Реальность, однако, выглядит совершенно иначе. На канале сколотят состояние россияне. 90 процентов товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область, — подчеркнуло издание.

В настоящее время российские бизнесмены транспортируют через польский порт различные товары и сырьё. С появлением канала они смогут увеличить грузооборот, что приведёт к росту их прибыли, считают в газете.

В издании также называют неизвестными сроки, за которые окупится проект Качиньского в случае его реализации.

Ранее стало известно, что ситуация на энергетическом рынке в большой степени создаётся искусственно, и высокие цены на газ обусловлены зависимостью ЕС от российских поставок. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он добавил, что через две недели Польша представит в Европейском совете «далеко идущие идеи» по защите конкурентоспособности польской и европейской промышленности.