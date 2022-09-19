В Польше заявили о поддержке России половиной человечества Rzeczpospolita: политику России поддерживает половина человечества

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Обозреватель польского издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий заявил, что политику России поддерживает половина человечества. По словам журналиста, Москву поддерживают Китай, Турция, Индия и Иран. Он при этом назвал председателя КНР Си Цзинпина «самым важным партнером» Кремля.

В Самарканде российский лидер поблагодарил китайцев за «взвешенный подход к конфликту на Украине». Последний ответил заверением во «все более тесном сотрудничестве двух мировых держав», — написал Белецкий.

Он добавил, что Анкара, несмотря на то, что является членом НАТО, отказалась от санкций в отношении России, а пять крупнейших банков страны присоединились к платежной системе «Мир».

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ранее заявил, что США и НАТО фактически развязали на Украине прокси-войну против России, которая также представляет опасность для Европы. Он обвинил тех, кто считает правильной накачку Киева оружием, в совершении ошибки. Политик выразил уверенность в том, что поставки оружия приведут к ужасным человеческим страданиям и жертвам.

Он призвал европейских лидеров проявить благоразумие и начать процесс по мирному урегулированию как можно скорее. Бывший вице-канцлер также указал на тяжелые последствия от антироссийских санкций для экономики Австрии и призвал их отменить.