Читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против подозреваемых в коррупции, включая его бывшего соратника Тимура Миндича. В комментариях пользователи обвинили украинскую власть в масштабной коррупции и назвали страну «мафиозной структурой».

Тимур Миндич уже наверняка телеграфировал из Тель-Авива: «Не беспокойся, Вова, доллары в безопасности», — написал один из пользователей.

Другие комментаторы называли страну организованной преступной группировкой. Один из пользователей обвинил Киев в воровстве у Европы.

Эта страна пронизана коррупцией сверху донизу. Интересно, сколько отжал Зеленский? — задался вопросом комментатор.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября объявило о проведении масштабной спецоперации в энергетическом секторе и опубликовало фотографии сумок, наполненных иностранной валютой. Обыски проходили у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Также приходили с обысками к бизнесмену и соратнику президента Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который к тому времени уже покинул страну.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коррупционное дело Миндича организовал Вашингтон. Он добавил, что расследование в отношении предпринимателя может негативно сказаться на репутации украинского президента и его окружения, особенно на фоне военных и экономических трудностей.