В Польше выпустили почтовую марку с изображением Зеленского

Фото Poczta Polska

Польский национальный почтовый оператор Poczta Polska выпустил марку с портретом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил инициатор проекта — депутат совета Кракова Лукаш Вантух в facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ). Изображение украинского лидера выполнено в жёлтом цвете на синем фоне. По словам автора, тираж у марки ограничен, её выпустили на 99 листах по 9 штук.

На сегодняшний день стоимость марки составляет 500 злотых (порядка 3,3 тысяч гривен), при этом парламентарий прогнозирует, что изделие будет дорожать. Вырученные средства планируют направить на закупку гуманитарной помощи для Украины.

Первым марку получил Львовский горсовет. Также Вантух планирует лично передать сувенир Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко.

Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что Польша мобилизует свои войска, чтобы войти в Львовскую область Украины и захватить её под предлогом миротворческой миссии. Кроме того Венгрия планирует заполучить Закарпатье, а Румыния — подаренную ей Адольфом Гитлером Черновицкую область и часть Одесской, отметил он. Эксперт добавил, что данная «операция» будет проходить под контролем одобряющего её Запада.