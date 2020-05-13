В Польше с 18 мая заработают рестораны и парикмахерские

https://static.news.ru/photo/b4a4f110-9519-11ea-bc4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Салоны красоты и рестораны в Польше откроются для посетителей с 18 мая, сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В мае в республике после ослабления введённых из-за пандемии коронавируса ограничений уже заработали отели, торговые центры и детские сады, передаёт Reuters.

По крайней мере, до некоторой степени мы сдержали эпидемию, поэтому мы можем постепенно размораживать экономику, — пояснил политик.

Моравецкий также сообщил, что польские школы частично откроются для обеспечения ухода за учащимися начальных классов.

Как писал NEWS.ru, Еврокомиссия призвала к постепенному возвращению к туристической деятельности в странах Евросоюза после введения связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер. Исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер предупредила, что в 2020 году лето не будет «нормальным».