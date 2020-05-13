Еврокомиссия призвала страны ЕС к возвращению к туристической деятельности

https://static.news.ru/photo/9b0d0606-950b-11ea-9fc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francis Dean via www.imago-image/Global Look Press

Европейская комиссия призвала к постепенному возвращению к туристической деятельности в странах Евросоюза после введения связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии и комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер отметила, что в 2020 году лето не будет «нормальным», передаёт France Presse.

Но если мы все приложим усилия, нам не придётся проводить лето в одиночестве дома, тогда лето не будет полностью потеряно для туристической индустрии, — заявила вице-президент ЕК.

Как писал NEWS.ru, депутаты комитета Европарламента заявили о необходимости скорейшего снятия ограничений на границах Шенгенской зоны, введённых в связи с пандемией.