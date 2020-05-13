Еврокомиссия призвала страны ЕС к возвращению к туристической деятельности

Европейская комиссия призвала к постепенному возвращению к туристической деятельности в странах Евросоюза после введения связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер.
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии и комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер отметила, что в 2020 году лето не будет «нормальным»,
Но если мы все приложим усилия, нам не придётся проводить лето в одиночестве дома, тогда лето не будет полностью потеряно для туристической индустрии, — заявила вице-президент ЕК.
Как писал NEWS.ru, депутаты комитета Европарламента заявили о необходимости скорейшего снятия ограничений на границах Шенгенской зоны, введённых в связи с пандемией.
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